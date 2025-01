Julie Bélanger sera l'invitée de Sébastien Benoit

Le tournage a eu lieu l'été dernier, et cet épisode sera diffusé vendredi sur les ondes de Zeste.

Sébastien Benoit et Julie Bélanger se sont rendus aux restaurants Helena et Parapluie ainsi qu'à la dinette italienne Marcella et au café Alphabet.

Comme le tournage d'un épisode dure entre 12 et 14 heures, ils ont eu le temps de jaser de nombreux sujets. L'animatrice s'est entre autres confiée sur son passage dans la cinquantaine.