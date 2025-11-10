ADISQ: Ariane Moffatt et son amoureuse échangent un adorable baiser sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
De la neige et de la grêle ce dimanche soir au Québec? Pas de souci! On a vite trouvé de quoi se réchauffer le cœur grâce à un moment des plus attendrissants sur le tapis rouge du Gala de l’ADISQ!
Eh oui, Ariane Moffatt et Florence Marcil-Denault ont une fois de plus volé la vedette!
Les fiancées, complices et rayonnantes, ont fait une apparition remarquée à la Place des Arts de Montréal lors de la 47e édition du gala.
Le couple, tout en beauté pour l’événement, a fait une rare apparition lors de la soirée… mais c’est surtout leur mignon baiser échangé devant les caméras qui a fait fondre tout le monde!
Trop cute!
En couple depuis plusieurs années déjà, Ariane et Florence forment l’un des couples phares de la communauté LGBTQ+, en plus de faire partie de nos couples chouchous québécois!
