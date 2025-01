Antoine d’OD dans l’Ouest partage une première photo avec son amoureuse

Dans sa publication, Antoine s’est confié avec émotion:

«2025 a commencé du bon pied pour moi. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai rencontré une personne incroyable. Une femme qui me rend fier, qui me fait grandir et qui illumine ma vie.

Je sais que je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux et que je n’affiche rien de notre vie, mais c’est parce que je tiens à préserver ce que nous avons de plus précieux. Malgré le fait que notre histoire soit récente, je préfère garder notre bonheur pour nous, à l’abri des regards, et chérir ces moments dans la discrétion.

Je vous souhaite ce bonheur.»

Antoine semble épanoui dans cette nouvelle relation et même s’il préfère rester discret, il n’a pas pu s’empêcher de partager un petit aperçu de son bonheur.

Voici la première photo qu’il a publiée avec sa tendre moitié: