Antigang commencera en force avec 4 épisodes spéciaux!

La nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang, commencera le 8 septembre à ICI Télé.
Comme vous le savez probablement, cette série dramatique signée Nadine Bismuth et Luc Dionne atterrira dans l'ancienne case horaire de STAT, soit du lundi au jeudi à 19h.
L'émission portant sur la lutte au banditisme réunira Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus et Vincent Graton.
Afin de nous faire découvrir l'univers d'Antigang et comprendre la dynamique entre les personnages, la production annonce aujourd'hui qu'on aura droit à 4 épisodes spéciaux de 60 minutes pour commencer la saison!
Rappelons qu'au tout début, STAT avait fait la même chose... et avait réussi à nous rendre complètement accro dès la première semaine.
C'est donc une excellente nouvelle!
En plus d'annoncer que les 4 premiers épisodes dureront une heure chacun, Radio-Canada dévoile le nom de nombreux comédiens qui s'ajoutent à la distribution.
Sébastien Ricard, Luis Oliva, David Giguère, Patrice Bélanger, Fabiola Nyrva Aladin et Frank Schorpion feront officiellement partie d'Antigang.
Ils se greffent au noyau principal ainsi qu'à Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor, Samuel Gauthier, Philippe Scrive et Shanti Corbeil-Gauvreau, dont la présence avait déjà été confirmée.
Afin de mieux comprendre ce qui vous attend dans cette nouvelle quotidienne, on vous suggère de jeter un oeil au synopsis officiel:
Antigang suivra les péripéties d’enquêteurs émérites qui ont pour mission de faire tomber les têtes dirigeantes des organisations criminelles parmi les plus puissantes au pays. Ils se retrouveront au cœur des conflits qui opposent les organisations criminelles, aujourd’hui en pleine transformation, mais feront face en même temps à des défis personnels, familiaux et amoureux. Antigang permettra également d’observer les répercussions et les conséquences subies par les familles des chefs du monde interlope, sans oublier les angoisses qui hantent le quotidien des agents sources et des informateurs, déchirés entre le masque de leur loyauté et leurs trahisons véritables.
À voir dès le 8 septembre à 19h sur ICI Télé.
