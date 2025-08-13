Antigang commencera en force avec 4 épisodes spéciaux!

La nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang, commencera le 8 septembre à ICI Télé.

Comme vous le savez probablement, cette série dramatique signée Nadine Bismuth et Luc Dionne atterrira dans l'ancienne case horaire de STAT, soit du lundi au jeudi à 19h.

L'émission portant sur la lutte au banditisme réunira Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus et Vincent Graton.

Afin de nous faire découvrir l'univers d'Antigang et comprendre la dynamique entre les personnages, la production annonce aujourd'hui qu'on aura droit à 4 épisodes spéciaux de 60 minutes pour commencer la saison!