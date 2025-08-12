Il n’y aura pas de tapis rouge à OD Chypre cette année… et voici pourquoi!

Depuis les débuts d’Occupation Double, le tapis rouge est un incontournable! C’est le moment où les célibataires, dans leurs plus beaux atours, font leur grande entrée devant le public, et où débute officiellement la saison! Les téléspectateurs adorent y analyser les premières impressions, repérer les coups de cœur potentiels… et parfois même assister à des rebondissements, comme l’année où deux tapis rouges avaient été présentés!

Mais cette année, grosse surprise: OD Chypre brise la tradition! Pas de tapis rouge au programme… et c’est une twist à laquelle personne ne s’attendait!

On vous dit pourquoi!