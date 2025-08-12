Il n’y aura pas de tapis rouge à OD Chypre cette année… et voici pourquoi!

Début du contenu principal.
Depuis les débuts d’Occupation Double, le tapis rouge est un incontournable! C’est le moment où les célibataires, dans leurs plus beaux atours, font leur grande entrée devant le public, et où débute officiellement la saison! Les téléspectateurs adorent y analyser les premières impressions, repérer les coups de cœur potentiels… et parfois même assister à des rebondissements, comme l’année où deux tapis rouges avaient été présentés!
Mais cette année, grosse surprise: OD Chypre brise la tradition! Pas de tapis rouge au programme… et c’est une twist à laquelle personne ne s’attendait!
On vous dit pourquoi!
À la place, la production propose une soirée de gala complètement réinventée baptisée « La grande première ». Ce premier épisode donnera l’occasion de rencontrer officiellement les candidats et candidates, mais dans un format inédit!
Frédérick Robichaud et Alicia Moffet accueilleront des célibataires déterminés à trouver l’amour (ou peut-être un peu de gloire instantanée) dans un début d’aventure plus intense que jamais. Dès leur arrivée à Chypre, les participants devront faire face à des choix déchirants, des éliminations rapides et des rencontres exaltantes. Nul doute, la 19e saison démarrera en force!
La saison promet déjà son lot de surprises, avec des personnalités hautes en couleur, des revirements inattendus, des paysages à couper le souffle et… une apparition surprise de Maripier Morin, animatrice d’OD Tentations au soleil.
Fred Robichaud a révélé que le tournage de cette grande première d’1h30 s’étend sur trois jours et trois lieux différents, afin de miser au max sur de belles connexions entre les candidats.
La grande première d’Occupation Double Chypre sera diffusée le 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca. Juste après, les téléspectateurs pourront plonger dans les coulisses grâce à OD Extra, qui dévoilera l’envers du décor de ce gala revisité.
Les animateurs Fred et Alicia se sont déjà envolés pour l’île de Chypre mardi soir, prêts à lancer cette 19e saison. Pour l’instant, neuf gars et neuf filles ont été présentés, mais il reste à voir comment cette nouvelle formule influencera les dynamiques de groupe… et l’accueil du public!
Une chose est sûre: tapis rouge ou pas, OD Chypre promet toujours autant de drames, de coups de foudre et de rebondissements. Avec des candidats prêts à tout et des décors méditerranéens à tomber, cette 19e saison risque bien de surprendre du début à la fin.
Le 3 septembre, les fans pourront se mettre dans l’ambiance avec OD Les préparatifs. Dans cet épisode spécial, Alicia, Fred et leurs complices lèveront le voile sur les coulisses de la nouvelle saison: l’effervescence des auditions, les visites surprises aux futurs candidats, la séance photo officielle, ainsi que les toutes premières rencontres entre les participants. Les téléspectateurs auront aussi droit à un aperçu exclusif des maisons où se déroulera l’aventure et à quelques primeurs savoureuses sur ce qui attend les célibataires d’OD Chypre. Une mise en bouche parfaite avant le grand lancement!
