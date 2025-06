Qui joue dans la série Bellefleur?

La série Bellefleur revient pour une deuxième saison comptant 10 épisodes. On retrouvera les personnages chouchous de la comédie dramatique coup de cœur alors qu'ils affrontent de nouveaux défis. Guillaume Laurin, Marc-André Grondin, Sarah-Jeanne Labrosse et Sarah-Maude Beauchesne sont entre autres de retour, alors que la distribution s’agrandit avec l’ajout de Joëlle Paré-Beaulieu, de Geneviève Néron, de Chantal Thuy et de Sophie Desmarais.

Dès le 4 juin 2025, 2 nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine sur Crave.

Découvrez la distribution complète de la série.