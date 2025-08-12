Voici quand Céline Dion sera de retour à la télé

Début du contenu principal.
Céline Dion fera un grand retour au petit écran lors d’un entretient soulignant les 30 ans de son album D’eux.
La chanteuse qui se tient généralement loin des projecteurs depuis son diagnostic de syndrome de la personne raide, sauf exceptions, discutera de cette œuvre emblématique avec nos cousins français.
C’est sur la chaîne de télé française M6, le 3 septembre prochain, qu’elle offrira des confidences intimes et des révélations surprenantes, offrant ce que la chaîne décrit comme: «un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie.»
En story, la diva québécoise a repartagé la bonne nouvelle, interpellant ses fans du vieux continent pour les inviter à assister à cet entretient télé unique.
Rappelons que ça fait déjà un moment qu’on n’a pas eu droit à du nouveau matériel de Céline Dion qui nous faisait par contre très plaisir à la fin du mois de juillet en partageant une vidéo d’elle, en pleine écoute d’un remix de sa chanson A New Day Has Come par Sebastian Ingrosso.
De la voir se laisser complètement emporter ainsi par la musique est magnifique! Ça nous donne envie de nous aussi se déhancher au son de la chanson, que ce soit l’original ou la version remixée.
