Voici quand Céline Dion sera de retour à la télé

Céline Dion fera un grand retour au petit écran lors d’un entretient soulignant les 30 ans de son album D’eux.

La chanteuse qui se tient généralement loin des projecteurs depuis son diagnostic de syndrome de la personne raide, sauf exceptions, discutera de cette œuvre emblématique avec nos cousins français.

C’est sur la chaîne de télé française M6, le 3 septembre prochain, qu’elle offrira des confidences intimes et des révélations surprenantes, offrant ce que la chaîne décrit comme: «un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie.»