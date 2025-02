Voici quand Anne-Élisabeth Bossé débarque sur Crave avec Gâtées Pourries

Laissez-nous vous présenter ce qui s'annonce comme LA comédie du printemps!

Il s'agit de Gâtées Pourries, une nouvelle série originale écrite par Anne-Élisabeth Bossé, Suzie Bouchard et Pascale Renaud-Hébert. Les trois comédiennes interprètent également les rôles principaux.

En ce début février, Crave dévoile la date où l'on pourra découvrir cette comédie drôle et rafraîchissante: le 5 mars prochain! À ce moment, les épisodes seront déposés sur la plateforme et on pourra les regarder en rafale.

La plateforme en a profité pour dévoiler l'affiche officielle avec les trois personnages phares de la série: