Virginie Ranger-Beauregard confie que son départ de STAT n'était pas son choix

Une fin marquante

Virginie a visionné l’épisode seule et a été profondément émue par les performances de ses collègues. «J’ai eu les yeux pleins d’eau de voir leur émotion», confie-t-elle. Les scènes où elle apparaît morte avaient été tournées à la mi-novembre, un moment difficile, mais important pour clore l’histoire de Delphine.

Delphine a marqué une étape importante dans la carrière de Virginie Ranger-Beauregard. Elle se dit impressionnée par l’ampleur du phénomène qu’est STAT.

«Je ne me suis jamais autant fait parler d’un projet ni d’un personnage. Cela m’a impressionnée. Sur le plan personnel, je garde les contacts et les amis. Je crois que je vais avoir la curiosité de voir où ça s’en va et de regarder mes amis, de voir où ils s’en vont. Tout est possible dans STAT. Je vais les admirer de loin.», ajoute-t-elle.