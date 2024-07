Alice et Marc Déry font une rare sortie père-fille sur un tapis rouge

Marc Déry, connu pour sa carrière musicale, et sa fille Alice, âgée de 20 ans, ont attiré l'attention des photographes et des médias présents.

Alice Déry, déjà bien lancée dans le monde du doublage et du jeu (District 31, Les Morissette et moi, BAL MAMMOUTH, Moi j'habite nulle part), se distingue également dans l'univers des comédies musicales (Mary Poppins).

Suivant l'exemple de son père et de sa mère, la comédienne et animatrice Élyse Marquis, Alice démontre un talent et une passion qui la propulsent sur le devant de la scène!