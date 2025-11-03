Albert Asselin de Star Académie avait un message pour Garou

Il y a un an, le jeune musicien et chanteur de Québec embarquait dans l’aventure de Star Académie. Aujourd’hui, il a voulu souligner cet anniversaire sur ses médias sociaux. Dans une vidéo où il rappelle la sortie de sa nouvelle chanson Sauter dans le vide qui sortira le 7 novembre, il se souvient de ce moment où le directeur de l’Académie, Garou était venu le surprendre.

Alors qu’il était en pleine performance, dans un bar, l’interprète de Sous le vent avait interrompu sa performance pour lui confirmer sa participation à la grande compétition.

«Il y a un an jour pour jour, Garou me surprenait dans un bar et changeait ma vie. Un an plus tard, je sors officiellement mon premier single», a-t-il écrit dans la vidéo. Cliquez sur la publication plus bas pour revoir la surprise que Garou lui avait faite et entendre un extrait de sa nouvelle chanson.