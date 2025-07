Indomptables: Une grande saga familiale québécoise dans la veine de Yellowstone

Sous la direction des réalisatrices Brigitte Couture (Une autre histoire, Virginie) et Sandra Coppola (Premier trio), et grâce à une équipe de scénaristes aguerris dont Mireille Mayrand-Fiset, Sylvie Bouchard, Pierre-Louis Sanschagrin et Marie-Ève Bourassa, Indomptables explore des thèmes puissants: la loyauté familiale, la soif de reconnaissance, les valeurs enracinées… et les secrets qu’on tente d’enfouir sous des bottes bien cirées.

Tournée dans de superbes décors naturels- champs balayés par le vent, montagnes majestueuses, routes poussiéreuses -, la série promet une ambiance unique.

