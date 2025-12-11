Exclusivité Big Brother: Marie-Mai nous donne des indices sur les prochaines célébrités

Marie-Mai nous a dévoilé qu’un chanteur, un créateur de contenu, quelqu'un qu'on ne soupçonnerait jamais de faire l’émission et qu’une comédienne avaient accepté de faire l’aventure. Si pour le public, choisir les joueurs peut sembler une mince tâche, l’animatrice mentionne que c’est exigeant et que la production doit bien y réfléchir: «Il y a un travail pour s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde, que ça crée des discussions, que ça fasse des clashs», explique-t-elle.

Par ailleurs, c’est un «challenge» pour l’équipe qui doit s’assurer que les candidats choisis soient assez outillés pour réussir à passer à travers trois mois de trahisons, de mensonges et de stratégie. L’interprète de C’est moi avoue au passage qu’elle n’aurait pas les atouts pour intégrer la spectaculaire maison: «Malheureusement, je ne serais pas une bonne candidate.»

Découvrez de quelle façon les joueurs doivent se préparer avant leur entrée dans la téléréalité dans la vidéo ci-dessous.