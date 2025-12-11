Exclusivité Big Brother: Marie-Mai nous donne des indices sur les prochaines célébrités

Début du contenu principal.
Lors d’une visite exclusive, on a eu le bonheur de visiter la nouvelle maison de la 6e saison de Big Brother Célébrités. Bien qu’aucun nom ne soit sorti de la bouche de l’animatrice Marie-Mai, cette dernière a laissé échapper quelques indices sur les joueurs que nous retrouverons cet hiver. Voici ce qu’elle nous a confié en primeur!
Marie-Mai nous a dévoilé qu’un chanteur, un créateur de contenu, quelqu'un qu'on ne soupçonnerait jamais de faire l’émission et qu’une comédienne avaient accepté de faire l’aventure. Si pour le public, choisir les joueurs peut sembler une mince tâche, l’animatrice mentionne que c’est exigeant et que la production doit bien y réfléchir: «Il y a un travail pour s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde, que ça crée des discussions, que ça fasse des clashs», explique-t-elle.
Par ailleurs, c’est un «challenge» pour l’équipe qui doit s’assurer que les candidats choisis soient assez outillés pour réussir à passer à travers trois mois de trahisons, de mensonges et de stratégie. L’interprète de C’est moi avoue au passage qu’elle n’aurait pas les atouts pour intégrer la spectaculaire maison: «Malheureusement, je ne serais pas une bonne candidate.»
Découvrez de quelle façon les joueurs doivent se préparer avant leur entrée dans la téléréalité dans la vidéo ci-dessous.
La semaine dernière, lors de la spéciale de Noël, Big Brother, le Noovo réveillon 2025, on a dévoilé le comédien Normand D’amour comme premier participant. Une annonce qui a fait hurler Marie-Mai lorsqu’elle a appris la nouvelle: «Je capotais! J’ai crié, parce que je trouve que c'est un joueur parfait pour faire Big Brother», dit-elle encore surprise par sa participation.
En outre, elle avance que depuis de nombreuses années, l’émission approche la vedette de Stat, mais qu’il devait décliner la proposition en raison de son horaire chargé.
La chanteuse affirme d’ailleurs que c’est avec Normand qu’elle aimerait faire équipe si elle se retrouvait à jouer, puisqu'elle est en admiration avec sa grande sagesse: «Moi, je lui ferais confiance en tout cas. Je l’écouterais.», lance-t-elle.
Big Brother Célébrités sera de retour le dimanche 11 janvier sur Noovo et sur Crave.
