William Cloutier était très bien accompagné sur scène

La jeune Marianne Pelletier a eu l'immense bonheur de monter sur scène pour réaliser un rêve de danser devant un public.

Elle a partagé ce moment précieux sur ses réseaux sociaux, dans un touchante vidéo.

Le moment a eu lieu lors du spectacle de William Cloutier, présenté dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques spéciaux du Québec à Granby. Cet événement sportif unique offre à de jeunes athlètes vivant avec une déficience intellectuelle la chance de se dépasser dans un contexte de compétition bienveillant et inclusif.

