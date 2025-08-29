William Cloutier était très bien accompagné sur scène

Début du contenu principal.
William Cloutier a récemment offert un moment empreint d’émotion lors de l’un de ses spectacles.
Alors qu’il interprétait sa populaire chanson Ce soir je danse, l’artiste a invité sur scène une jeune danseuse vivant avec la trisomie 21. Une performance touchante et remplie de bienveillance.
La jeune Marianne Pelletier a eu l'immense bonheur de monter sur scène pour réaliser un rêve de danser devant un public.
Elle a partagé ce moment précieux sur ses réseaux sociaux, dans un touchante vidéo.
Le moment a eu lieu lors du spectacle de William Cloutier, présenté dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques spéciaux du Québec à Granby. Cet événement sportif unique offre à de jeunes athlètes vivant avec une déficience intellectuelle la chance de se dépasser dans un contexte de compétition bienveillant et inclusif.
Sur son profil Instagram, on découvre que Marianne pratique la danse urbaine depuis l’âge de 15 ans. Son prochain grand rêve? Danser dans un vidéoclip professionnel.
En attendant, elle continue de nous impressionner avec ses talents. Voici un autre extrait: