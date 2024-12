William Cloutier: après 3 ans, il dit au revoir à Starmania

William Cloutier fait ses au revoir à son personnage de Johnny Rockfort avant de revenir au Québec et c’est très émouvant.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Après trois ans à faire des aller-retour entre Montréal et Paris, William Cloutier raccroche son costume de Johnny Rockfort et c’est avec sa femme Sara qu’il a décidé de vivre ses derniers spectacles à Marseille.

Le chanteur nous a partagé des moments en coulisses très émouvants dans lesquels ses ami.e.s comédien.ne.s et lui-même ont les mêmes yeux rouges à force de pleurer la fin d’une si grandiose aventure en France, en Suisse, en Belgique et même au Québec.

La conjointe de William a partagé un joli texte avec comme trame de fond, une vidéo de la fête de clôture de l’épopée. Celui-ci disait: «Hier on a fêté ensemble la fin de ces trois dernières années d'aventure, de défis, de dépassement de soi, d'expériences, d'amour à distance, de sacrifices. Aujourd'hui mon mari revient enfin à la maison On a réussi! On l'a fait jusqu'au bout.»

On est très heureux de savoir que toute la famille sera à nouveau réunie et on souhaite un beau retour au Québec à William Cloutier.

