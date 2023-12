Voyez ce que William Cloutier fait pendant les entractes de Starmania

Après plus d'un an de spectacles avec l'opéra rock Starmania, les enfants de William Cloutier ont enfin vu leur père sur scène et ils semblaient très heureux!

C'est sur le compte Instagram, de sa femme Sara Dagenais qu'on a pu voir les deux fils du chanteur se préparer à aller voir leur papa chanter «SOS d'un terrien en détresse» pour la première fois. Les enfants semblaient super enthousiastes et étaient beaux à voir. Ils étaient trop adorables avec leur casque anti-bruit aux côtés de leur maman. La vue de leur siège semblait incroyable. La troupe performait encore à La Seine Musicale, toujours en France, devant des milliers de spectateurs. La salle est immense et on pouvait sentir l'ambiance avant même que le spectacle débute.

Voyez les images ici.