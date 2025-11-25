Voyez les magnifiques photos du mariage de la fille de Bernard Drainville

Début du contenu principal.
Le ministre et ancien animateur de radio, Bernard Drainville, a récemment célébré un événement familial des plus joyeux: le mariage de sa fille, Rosalie Drainville, avec son amoureux, Miguel Ricard.
Les festivités, qui se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et remplie d'amour, ont été immortalisées par de sublimes clichés partagés par les proches des mariés.
Parmi les photos partagées, on peut notamment apercevoir un Bernard Drainville et son épouse, Martine, rayonnants de fierté. Le couple, uni et souriant, entoure les mariés, une photo qui mériterait d’être encadrée et affichée dans le salon des fiers parents!
Rosalie Drainville a elle-même dévoilé quelques moments magiques de cette journée sur ses réseaux sociaux, permettant au public d'apercevoir la beauté de la cérémonie et la complicité du nouveau couple.
La mariée était sublime, et l'émotion était palpable sur tous les visages.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche blanche à droite des photos ci-bas pour voir tous les clichés.
C'est toutefois la publication du frère de Rosalie, Lambert Drainville, qui a fait fondre la toile.
Sous une série de photos de sa sœur et du couple, Lambert a rédigé une déclaration d'amour fraternel magnifique:
« Ma petite sœur s’est mariée 💍
Celle que je voyais encore avec ses lulus, celle qui savait exactement sur quels boutons peser pour me faire sortir de mes gonds, celle qui est devenue, avec le temps, ma meilleure amie.
Une chance que je t’ai. Bravo pour cette magnifique journée. La plus belle journée de ta vie et la plus belle de la mienne 🫶🏼 »
Quel doux message qui ne peut que nous faire fondre.
Bernard Drainville a profité d'une autre occasion spéciale pour exprimer toute son admiration et son amour pour sa femme, Martine. Pour souligner le 60e anniversaire de sa douce, l'homme politique lui a offert une déclaration sincère et publique sur son compte officiel de député.
Sous une photo de sa belle Martine, il a inscrit:
Je suis privilégié de partager ta vie et d’avoir trouvé en toi, l’amour de ma vie.
«Martine a 60 ans. J’ai déjà dit sur un plateau de télé que pour durer en amour, il fallait être admiratif de l’autre. Je t’admire ma blonde.
Parce que tu as été le ciment de la famille, une mère aimante, présente, dévouée tout en étant une bâtisseuse qui a créé sa propre entreprise.
Et à travers tout ça, tu m’as appuyé dans mes folies. Je suis privilégié de partager ta vie et d’avoir trouvé en toi, l’amour de ma vie. Merci d’être là.»
Ces mots de tendresse, offerts publiquement à son amoureuse nous touchent droit au cœur. On se joint à Bernanrd Drainville pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa Martine.