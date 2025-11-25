Voyez les magnifiques photos du mariage de la fille de Bernard Drainville

La touchante déclaration du frère de la mariée

C'est toutefois la publication du frère de Rosalie, Lambert Drainville, qui a fait fondre la toile.

Sous une série de photos de sa sœur et du couple, Lambert a rédigé une déclaration d'amour fraternel magnifique:

« Ma petite sœur s’est mariée 💍

Celle que je voyais encore avec ses lulus, celle qui savait exactement sur quels boutons peser pour me faire sortir de mes gonds, celle qui est devenue, avec le temps, ma meilleure amie.

Une chance que je t’ai. Bravo pour cette magnifique journée. La plus belle journée de ta vie et la plus belle de la mienne 🫶🏼 »

Quel doux message qui ne peut que nous faire fondre.