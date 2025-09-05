Romantique à souhait, voici où Wilfred Lebouthiller a souligné ses 3 ans de mariage

Début du contenu principal.
Wilfred LeBouthillier a souligné son troisième anniversaire de mariage de la plus belle des façons.
Pour l’occasion, il a choisi de s’offrir un moment de ressourcement et de détente avec sa femme, Jézabel, dans le cadre enchanteur d'un magnifique endroit au Nouveau-Brunswick.
Dans une série de photos partagées sur Instagram, Wilfred a dévoilé de magnifiques clichés de sa femme au coucher du soleil, dans les bulles du Glamping Maritime, Cielo.
Les deux amoureux ont profité de ce moment unique pour célébrer leurs trois ans de mariage. «Ensemble, nous avons traversé des saisons de tourmente et des saisons d’abondance, toujours main dans la main, accueillant ce que la vie nous offre.»
Le chanteur et Jézabel se sont mariés en septembre 2022 au Lac-Saint-Jean dans un décor de rêve.
