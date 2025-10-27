Bob le Chef et Victoria Charlton avaient toute une surprise pour leurs invités

Début du contenu principal.
Bob le Chef et Victoria Charlton ont vécu une fin de semaine bien spéciale. En plus de célébrer le premier anniversaire de leur garçon, le couple a décidé de se remarier devant leurs proches qui ont eu une belle surprise!
Ils se sont dit pour la première fois «Oui, je le veux» sur une magnifique plage au Portugal en 2022. Leurs photos de mariage nous avaient beaucoup fait rêver!
Près de 3 ans plus tard, Bob le Chef et Victoria Charlton ont décidé de surprendre leurs amis et leur famille en renouvelant leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie bien intime.
Découvrez quelques photos du deuxième mariage du couple:
«On a invité les membres les plus proches de nos familles et, question de faire les choses en grand, on a décidé de se remarier (c’était une surprise pour tout le monde présent)», a mentionné Bob le Chef dans une publication Instagram soulignant l’anniversaire de son fils et leur deuxième mariage.
Le célébrant était d’ailleurs le frère de Bob le Chef. Dans une autre publication Instagram, Victoria a précisé qu’ils n’étaient pas mariés légalement. C’est pourquoi ils ont décidé de faire ce deuxième mariage devant leurs proches, et non au palais de justice.
«Pour ton anniversaire, ton papa et moi avons décidé de nous marier légalement! Nous étions déjà mariés depuis 2022, mais pas encore aux yeux de la loi», a expliqué Victoria.
On peut donc dire que la date d’anniversaire de leur fils sera un jour encore plus spécial pour le couple!
Pour voir ou revoir les photos de leur premier mariage au Portugal en 2022, consultez notre article complet à ce sujet.
