Bob le Chef et Victoria Charlton avaient toute une surprise pour leurs invités

Bob le Chef et Victoria Charlton ont vécu une fin de semaine bien spéciale. En plus de célébrer le premier anniversaire de leur garçon, le couple a décidé de se remarier devant leurs proches qui ont eu une belle surprise!

Ils se sont dit pour la première fois «Oui, je le veux» sur une magnifique plage au Portugal en 2022. Leurs photos de mariage nous avaient beaucoup fait rêver!

Près de 3 ans plus tard, Bob le Chef et Victoria Charlton ont décidé de surprendre leurs amis et leur famille en renouvelant leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie bien intime.