Bernard Drainville chante les Cowboys Fringants: cette parodie devient virale

Des milliers de personnes étaient réunies ce mardi soir au Centre Bell pour rendre un dernier hommage à Karl Tremblay des Cowboys Fringants.

Les trois membes du groupe, Marie-Annick Lépine, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras, sont montés sur scène pour se rappeller de leurs plus beaux moments avec leur grand ami et complice. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu se procurer des billets pour cette soirée mémorable, vous pouvez la revoir en intégralité sur la page Facebook officielle du groupe.

