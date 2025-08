Étienne Boulay pris au piège en plein tournage des Testeurs

Étienne Boulay et Patrice Bélanger sont actuellement en tournage pour la prochaine saison de l’émission Les Testeurs, qui reviendra bientôt sur les ondes de Noovo.

Ce sera déjà la 7ᵉ saison de ce concept délirant, qui avait d’abord été diffusé entre le 1ᵉʳ septembre 2011 et le 14 juin 2014 sur VRAK.TV. Près d’une décennie plus tard, l’émission a fait un retour remarqué avec les mêmes animateurs, toujours prêts à mettre leur corps et leur courage à l’épreuve en testant des expériences et hypothèses toutes plus loufoques les unes que les autres.