Maïka Desnoyers lance: «je t’aime Boulay»

Sous la photo des tourtereaux, Maïka a partagé leur décision de se retrouver cet été et, pour se faire, elle a recommencé à participer aux activités de groupe! La créatrice de contenu a affirmé que c'est la meilleure décision qu'elle ait prise et qu'elle en avait besoin juste avant de déclarer: «Jtm Boulay». L'entrepreneur lui a répondu je t'aime à son tour dans les commentaires et c'est trop cute.

On a également pu les voir ensemble aux spectacles de Justin Legacy, le protégé country d'Étienne Boulay.

Par ailleurs, Maïka a aussi partagé dans d'autres publications, sa visite chez le coiffeur où elle s'est fait faire une tête complète de mèches. Le résultat est sublime. Dans un même ordre d'idées, la belle a partagé les secrets de sa remise en forme et a exprimé tout le bien qu'elle ressent de retrouver sa forme d'avant.

On souhaite un magnifique été aux amoureux!

