Entre fierté et émotions: Maïka Desnoyers déménage son fils Hayden aux États-Unis

Suçon dans la bouche, auto pleine à craquer d'objets de toutes sortes et de matériel de hockey, Maïka et Hayden ont pris la route des USA afin de se rendre à New York.

Hayden, né de l’union entre Maïka et l’ancien joueur de la LNH Guillaume Latendresse, traverse la frontière afin de poursuivre ses études tout en poursuivant son rêve sportif. Ce départ vient officialiser un projet déjà annoncé plus tôt cette année!

En mars dernier, Maïka avait confié à quel point elle vivait un mélange d’émotions lorsque son fils a décroché une bourse pour aller étudier et jouer au hockey dans l’État de New York. « Je braille!!! OUF!! Joie, bonheur, fierté... et je ne sais pas comment vivre sans lui à la maison!! », avait-elle écrit avec toute la sincérité d’une maman au coeur complètement chamboulé.