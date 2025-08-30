Entre fierté et émotions: Maïka Desnoyers déménage son fils Hayden aux États-Unis

Début du contenu principal.
C’est un grand moment d’émotion que vit Maïka Desnoyers!
Vendredi dernier, l’animatrice et femme d’affaires a pris la route direction États-Unis pour accompagner son fils, Hayden Latendresse, dans une nouvelle étape de sa vie.
Sur Instagram, elle a partagé un message simple mais chargé de sens: « L’auto est pleine. Un ptit 5h de route. Un nouveau chapitre s’ouvre pour fiston. CAN —> USA pour les études. »
Suçon dans la bouche, auto pleine à craquer d'objets de toutes sortes et de matériel de hockey, Maïka et Hayden ont pris la route des USA afin de se rendre à New York.
Hayden, né de l’union entre Maïka et l’ancien joueur de la LNH Guillaume Latendresse, traverse la frontière afin de poursuivre ses études tout en poursuivant son rêve sportif. Ce départ vient officialiser un projet déjà annoncé plus tôt cette année!
En mars dernier, Maïka avait confié à quel point elle vivait un mélange d’émotions lorsque son fils a décroché une bourse pour aller étudier et jouer au hockey dans l’État de New York. « Je braille!!! OUF!! Joie, bonheur, fierté... et je ne sais pas comment vivre sans lui à la maison!! », avait-elle écrit avec toute la sincérité d’une maman au coeur complètement chamboulé.
Le beau-père d’Hayden, Étienne Boulay, avait lui aussi tenu à souligner les efforts du jeune homme dans un message inspirant : « Ton contexte familial, même si on fait tous de notre mieux, vient quand même avec une certaine pression. Et tu le gères vraiment bien! Hard work pays off, on and off the ice. »
Pour Maïka, la fierté domine, mais l’absence d’Hayden à la maison se fera sentir. Ce déménagement est une étape marquante autant pour lui que pour sa famille!