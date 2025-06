Voici ce que Geneviève de Survivor Québec fera avec ses 100000$

Des moments qui restent, même après

Quand on demande à Geneviève ce qu’elle se souviendra le plus de son aventure, évidemment qu’elle aurait pu répondre bien des choses. Or, ce qui la marque davantage: des instants que nous n’avons pas vus à la télé. «C’est tous les petits moments humains qu’on ne voit pas sur la caméra. Les soirées passées autour du feu. On a des discussions cœur à cœur, on joue à des jeux, on joue au Loup-Garou. Les petits matins, qu’on se lève, on s'en va sur la roche, on fait juste regarder la baie, on regarde l'eau, c'est tranquille. On jase tranquillement. Tous des petits moments de même qui fait qu'on connecte ensemble. Tsé, oui après ça, on se remet dans le jeu qui est stressant, qui est intense et tout ça. Mais on réussit des fois à se déposer puis à vraiment connecter ensemble, puis c'est vraiment, c'est aussi fort, ces petits moments-là que toute l'adrénaline qu'on vit.»

Elle avoue qu’elle aime bien l’idée que ces moments n’aient pas été montrés à la télé et qu’ils soient restés dans leur intimité.

