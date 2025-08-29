Est-ce que Survivor Québec nous réserve de GROSSES surprises pour sa nouvelle saison?

Les inscriptions pour la quatrième saison de Survivor Québec se sont officiellement terminées le 10 août.

Depuis, une véritable course à l’immunité a été lancée à travers plusieurs régions du Québec! Des anciens participants de l’émission ont eu pour mission de cacher des d’immunité dans leurs villes respectives. Les chanceux qui les ont trouvés ont pu passer directement à une audition devant le jury..

Mais ce n’est peut-être pas la fin des surprises…

La production pourrait bien réserver un dernier rebondissement pour les fans de l’émission!