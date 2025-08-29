Est-ce que Survivor Québec nous réserve de GROSSES surprises pour sa nouvelle saison?

Début du contenu principal.
Les inscriptions pour la quatrième saison de Survivor Québec se sont officiellement terminées le 10 août.
Depuis, une véritable course à l’immunité a été lancée à travers plusieurs régions du Québec! Des anciens participants de l’émission ont eu pour mission de cacher des d’immunité dans leurs villes respectives. Les chanceux qui les ont trouvés ont pu passer directement à une audition devant le jury..
Mais ce n’est peut-être pas la fin des surprises…
La production pourrait bien réserver un dernier rebondissement pour les fans de l’émission!
Dans une série de publications partagées sur Instagram, la production de Survivor Québec a lancé une question intrigante: quelle vedette québécoise aimeriez-vous voir vivre l’expérience de l’émission?
Une question qui n’a pas manqué de faire réagir les fans… assisterons-nous à l’arrivée surprise d’une personnalité connue dans la quatrième saison?
Parmi les noms les plus souvent mentionnés en commentaire, on retrouve celui de l’animateur, Patrice Bélanger, ainsi que Jean-Thomas Jobin. La créatrice de contenu et animatrice du populaire podcast Sexe Oral, Joanie Grenier, a également été identifiée à de nombreuses reprises.
Au cours des dernières semaines, l’équipe de production a également sondé les fans pour connaître leur joueur coup de cœur des saisons précédentes.
Une question qui laisse planer le doute… Un ancien candidat pourrait-il faire un retour surprise dans la quatrième saison?
Rien n’est confirmé, mais visiblement, la production aime entretenir le mystère...
Pour le découvrir, il faudra être au rendez-vous cet hiver 2026, alors que Survivor Québec sera de retour avec une nouvelle saison qui promet d’être intense.
Vous aimerez aussi: