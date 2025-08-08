Ghyslain de Survivor Québec explique pourquoi il a redonné son grand prix de 100 000$

Ghyslain de Survivor Québec revient sur sa victoire de la deuxième saison dans un nouvel extrait du balado Roi de la Jungle Podcast.

Vous le saviez peut-être si vous avez regardé l'émission: Ghyslain a redistribué le grand prix de 100 000$ et n'a rien gardé pour lui. Au moment d'annoncer qu'il donnerait l'entièreté du butin, le gagnant de la saison 2 avait déclaré qu'il avait inscrit le nom des personnes qu'il souhaitait aider financièrement sur un papier avant de partir à Survivor Québec.

Aujourd'hui, nous apprenons pourquoi il a voulu poser ce geste généreux.

Voici l'extrait du balado en question, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo TikTok ci-dessous: