Ghyslain de Survivor Québec explique pourquoi il a redonné son grand prix de 100 000$

Ghyslain de Survivor Québec revient sur sa victoire de la deuxième saison dans un nouvel extrait du balado Roi de la Jungle Podcast.
Vous le saviez peut-être si vous avez regardé l'émission: Ghyslain a redistribué le grand prix de 100 000$ et n'a rien gardé pour lui. Au moment d'annoncer qu'il donnerait l'entièreté du butin, le gagnant de la saison 2 avait déclaré qu'il avait inscrit le nom des personnes qu'il souhaitait aider financièrement sur un papier avant de partir à Survivor Québec.
Aujourd'hui, nous apprenons pourquoi il a voulu poser ce geste généreux.
Voici l'extrait du balado en question, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo TikTok ci-dessous:
Ghyslain explique que parfois lorsqu'on est entrepreneur, on se retrouve sans argent liquide. Il s'agit d'une fâcheuse situation qui, bien que généralement temporaire, peut occasionner de la honte et du stress.
Ayant lui-même déjà vécu un moment où ses investissements ne lui donnaient pas encore un sou, le gagnant de Survivor Québec, saison 2 a voulu aider des gens qui étaient plongés dans une situation similaire.
Vous pouvez écouter l'épisode du balado en entier sur YouTube, dans la vidéo ci-dessous:
L'an dernier, quelques heures après la grande finale de Survivor Québec, on a discuté avec le grand gagnant de la deuxième saison: Ghyslain!
Ce dernier était à la fois fébrile et heureux de nous parler de son parcours, même si les célébrations entourant sa victoire avaient terminé très tard. Ghyslain était surtout content de pouvoir enfin parler de sa victoire avec ses proches.
