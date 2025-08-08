Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Ghyslain de Survivor Québec explique pourquoi il a redonné son grand prix de 100 000$

PAR :

Ghyslain de Survivor Québec revient sur sa victoire de la deuxième saison dans un nouvel extrait du balado Roi de la Jungle Podcast

Vous le saviez peut-être si vous avez regardé l'émission: Ghyslain a redistribué le grand prix de 100 000$ et n'a rien gardé pour lui. Au moment d'annoncer qu'il donnerait l'entièreté du butin, le gagnant de la saison 2 avait déclaré qu'il avait inscrit le nom des personnes qu'il souhaitait aider financièrement sur un papier avant de partir à Survivor Québec.

Aujourd'hui, nous apprenons pourquoi il a voulu poser ce geste généreux.

Voici l'extrait du balado en question, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo TikTok ci-dessous:

Ghyslain explique que parfois lorsqu'on est entrepreneur, on se retrouve sans argent liquide. Il s'agit d'une fâcheuse situation qui, bien que généralement temporaire, peut occasionner de la honte et du stress. 

Ayant lui-même déjà vécu un moment où ses investissements ne lui donnaient pas encore un sou, le gagnant de Survivor Québec, saison 2 a voulu aider des gens qui étaient plongés dans une situation similaire. 

Vous pouvez écouter l'épisode du balado en entier sur YouTube, dans la vidéo ci-dessous:

Notre entrevue avec Ghyslain tout de suite après sa victoire à Survivor Québec

L'an dernier, quelques heures après la grande finale de Survivor Québec, on a discuté avec le grand gagnant de la deuxième saisonGhyslain

Ce dernier était à la fois fébrile et heureux de nous parler de son parcours, même si les célébrations entourant sa victoire avaient terminé très tard. Ghyslain était surtout content de pouvoir enfin parler de sa victoire avec ses proches.

Lire la suite

 

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :