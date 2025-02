Voici qui animera le 47e Gala de l'Adisq

En effet, Pierre-Yves Roy-Desmarais est de retour pour une deuxième édition !

L’humoriste remontera sur scène à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 9 novembre 2025.

Il a partagé la nouvelle dans le communiqué de presse officel: «Après une expérience extraordinaire dont je vais me rappeler toute ma vie, je ne pouvais faire autrement que récidiver. C'est donc à la demande générale de mes parents, et avec le plus grand enthousiasme que je vais animer l'Adisq pour une deuxième fois, cette année!»