Pierre-Yves Roy-Desmarais: Confidences émouvantes sur sa vie de jeune papa

Interrogé par Mike Ward sur son impressionnante gestion entre l’arrivée d’un nouveau-né et l’animation du 46e Gala de l’ADISQ, il n’a pas hésité à souligner le soutien inestimable de sa partenaire:

«J'ai une blonde extrêmement compréhensive de ma réalité (…) Elle s'est sacrifiée pas mal, notamment au niveau du sommeil.»

L’humoriste, connu pour son humour décalé et son énergie débordante, a aussi laissé entrevoir une facette plus tendre de lui-même. «Je ne pensais pas être capable d’aimer quelqu’un autant. C’est vraiment extraordinaire!» a-t-il confié avec émotion, en parlant de son bébé. Ces mots ont rappelé combien la paternité peut transformer et enrichir une vie, même pour un artiste aussi occupé.