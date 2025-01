Triste nouvelle pour les fans de Complètement Lycée

Dans la nouvelle saison, on retrouvera Rosalie Vaillancourt dans le rôle d'Allie Thompson au coeur de l'action à l'école New Garden Hills Valley High. Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon, Bernard Fortin, Éric Bernier et Julie Le Breton sont eux aussi de retour.

Deux gros noms s'ajoutent à la distribution de Complètement Lycée: Théodore Pellerin incarnera Sidney, chef des bisexuels, et Juliette Gosselin tienda le rôle de Kristen, responsable du journal étudiant.