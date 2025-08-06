Passer au contenu principal
Ivan Demidov des Canadiens rend tout un hommage à Céline Dion

Laissez-nous vous présenter la créature la plus mignonne du jour!

Il s'agit du nouveau chien d'Ivan Demidov des Canadiens de Montréal. Le joueur étoile, qui a récemment intégéré le tricolore, a adopté le plus adorable chiot avec son amoureuse Ekaterina.

Au moment de nommer la petite boule de poils, Ivan Demidov a eu envie de rendre hommage à une grande chanteuse québécoise: Céline Dion! Le couple a donc choisi d'appeler leur chienne Céline Demidov en son honneur. 

Voici la première photo du toutou du joueur étoile des Canadiens de Montréal:

© yakovleva.katyaa/Instagram

Un lien fort entre Ivan Demidov et Céline Dion

Ce qu'il faut savoir, c'est que Céline Dion était présente le jour où la vie de ce joueur de hockey a changé. En effet, c'est elle qui a annoncé qu'il avait été repêché par les Canadiens de Montréal!

C'était à Las Vegas, en juin l'an dernier, lors du Repêchage 2024 de la LNH.

Au moment de monter sur scène pour rejoindre Céline Dion, Ivan Demidov avait déclaré ceci : 

«J'ai vu Titanic. Pour moi, ce moment est comme un film!»

© Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images

Gageons que Céline Dion sera totalement attendrie d'apprendre que le joueurs des Habs a nommé son chien en son honneur!

Envie d'en apprendre plus sur Ivan Demidov? Découvrez 6 choses que vous ne saviez pas sur ce nouveau joueur des Canadiens juste ici!

