Ivan Demidov des Canadiens rend tout un hommage à Céline Dion

Laissez-nous vous présenter la créature la plus mignonne du jour!

Il s'agit du nouveau chien d'Ivan Demidov des Canadiens de Montréal. Le joueur étoile, qui a récemment intégéré le tricolore, a adopté le plus adorable chiot avec son amoureuse Ekaterina.

Au moment de nommer la petite boule de poils, Ivan Demidov a eu envie de rendre hommage à une grande chanteuse québécoise: Céline Dion! Le couple a donc choisi d'appeler leur chienne Céline Demidov en son honneur.

Voici la première photo du toutou du joueur étoile des Canadiens de Montréal: