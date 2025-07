Céline Dion découvre une nouvelle version de son hit, voyez sa réaction

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du DJ, on voit Céline découvrir le remix de sa chanson A New Day Has Come, parue en 2002.

Dans l’extrait, la star se laisse complètement emporter par cette nouvelle version: elle danse avec passion et se donne à cœur joie sur ce hit revisité.

Le DJ écrit ceci en description: ««A New Day» est maintenant disponible. Merci à Céline Dion de m’avoir permis de donner une nouvelle forme à cette chanson.»

