René-Charles répond à une «question chargée» au sujet de sa mère, Céline Dion

«J'aime vraiment I Drove All Night. Ce n'est pas sa chanson, c'est plus comme une reprise, mais j'adore vraiment cette chanson.»

Tel qu'indiqué par René-Charles Angélil, Céline Dion n'est pas la première à avoir chanté ce grand succès. Elle a été écrite dans les années 80 pour Roy Orbison, et elle est devenue populaire grâce à Cyndi Lauper en 1989. Céline Dion a ensuite chanté I Drove All Night en 2003, ravivant le succès de cette excellente chanson.

Fait intéressant, la journaliste de la vidéo précise que sa favorite est The Power of Love... qui est également une reprise! Jennifer Rush l'a chantée en premier en 1984, et Céline l'a reprise en 1993.

Réécoutez le clip de I Drove All Night de Céline Dion

Comme on sait que vous l'avez maintenant dans la tête, on vous invite à revoir le clip de la version de Céline Dion dans la vidéo ci-dessous: