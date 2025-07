Céline Dion viendra-t-elle applaudir René-Charles en finale des World Series of Poker?

René-Charles Angelil a parlé de sa célèbre mère dans une entrevue qui est en train de faire le tour du web.

René-Charles, 24 ans, a partagé que Céline Dion n’est pas particulièrement passionnée par le poker, bien qu’elle en apprécie l’aspect stratégique. «Ma mère, pas vraiment, non. Elle ne traverserait pas la ville pour assister à quelques parties… du moins, pas pour l’instant», a-t-il raconté en riant. Mais il précise aussitôt : «Si je me rends en finale, elle viendra me voir, c’est sûr.»