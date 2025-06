Céline Dion fait une rare sortie avec ses trois fils... et elle rayonne!

Sur les photos, on la voit poser avec les membres du groupe, entourée de ses fils et on ne peut s’empêcher de remarquer à quel point les jumeaux Eddy et Nelson ont grandi! Quant à René-Charles, il affiche un large sourire, visiblement complice avec sa célèbre maman.

«Quelle soirée inoubliable avec @Coldplay au @AllegiantStadium… Mon cœur chante encore! 🎶

Un immense merci au groupe et à leur équipe extraordinaire pour avoir accueilli ma famille avec autant de chaleur et de gentillesse.

C’était tout simplement… fantastique ❤️», a-t-elle écrit sur Instagram.

Pendant le concert, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a pris un moment pour saluer Céline Dion en plein cœur du spectacle. La caméra s’est tournée vers elle… et le public lui a offert une ovation spontanée!