C’est ELLE la nouvelle amoureuse du ministre Mathieu Lacombe

Qui est Rachel Parent?

La nouvelle conjointe du ministre Lacombe n'est pas étrangère au milieu culturel et numérique québécois.

Elle occupe le poste de directrice générale de HUB Montréal, le marché international de la créativité numérique.

Ensemble, les deux tourtereaux, vêtus de noir et affichant une complicité évidente, ont pris la pose sur le tapis rouge.

Leurs beaux sourires ont d’ailleurs été immortalisés par ma collègue Karine Paradis et on ne peut qu’être charmés par cette première sortie officielle de couple.

Le ministre a d'ailleurs partagé une photo sur son compte Instagram, simplement identifiée : «Gala de l'ADISQ ce soir, avec Madame».