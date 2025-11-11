C’est ELLE la nouvelle amoureuse du ministre Mathieu Lacombe

Début du contenu principal.
C'est sur le tapis rouge du 47e Gala de l'ADISQ dimanche dernier que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a choisi de présenter officiellement celle avec qui il partage sa vie.
Après plusieurs mois de rumeurs, le député de Papineau a fait une arrivée remarquée en compagnie de sa nouvelle flamme, Rachel Parent, mettant fin au mystère entourant sa vie amoureuse depuis l'annonce de sa séparation avec la ministre Geneviève Guilbault en avril 2024.
La nouvelle conjointe du ministre Lacombe n'est pas étrangère au milieu culturel et numérique québécois.
Elle occupe le poste de directrice générale de HUB Montréal, le marché international de la créativité numérique.
Ensemble, les deux tourtereaux, vêtus de noir et affichant une complicité évidente, ont pris la pose sur le tapis rouge.
Leurs beaux sourires ont d’ailleurs été immortalisés par ma collègue Karine Paradis et on ne peut qu’être charmés par cette première sortie officielle de couple.
Le ministre a d'ailleurs partagé une photo sur son compte Instagram, simplement identifiée : «Gala de l'ADISQ ce soir, avec Madame».
Mentionnons que Rachel Parent portait pour l’occasion la robe Woza de la Maison Marie Saint-Pierre.
Du côté de Mathieu Lacombe, c’est le styliste Philippe Dubuc qui l’a habillé avec un complet de la marque montréalaise Au Noir.
Rappelons que le ministre de la Culture a été interpellé à la mi-octobre lors d’un stand up de l’humoriste Gabrielle Caron, qui le questionnait sur la façon dont il avait rencontré la femme à ses côtés.
Alors qu’elle animait une soirée au Saint-Jean Comédie Club, Gabrielle Caron a demandé interpellé un couple présent dans la salle. Surprise, c'était le ministre et sa douce.
