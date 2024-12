Voici ce que devient Anick Lemay

Mentionnons aussi le fait que sa fille Simone suit les traces de sa mère : elle est entrée en théâtre au Cégep de Saint-Laurent.

Anick Lemay a aussi toujours son restaurant Mam’zelle Pub à Magog, qui célébrait cette année son 10e anniversaire.

La comédienne qu’on adore a toutefois eu besoin de lancer un cri du cœur pour sauver l’établissement dont elle est copropriétaire avec sa sœur et sa mère.

En janvier dernier, elle lançait effectivement une campagne de sociofinancement GoFundMe.

Son but était davantage de faire jaser et ça a fonctionné : en plus d’avoir amassé quelques milliers de dollars, cette campagne leur a aussi permis de trouver les employés qui leur manquaient et a surtout rappelé aux gens l’importance d’encourager les restaurateurs comme elle.

