Virginie Fortin est enceinte de son deuxième enfant!

Virginie Fortin est enceinte!

L'humoriste et comédienne a annoncé la grande nouvelle au micro de Véronique et les Fantastiques lundi en fin d'après-midi. Elle et son amoureux, le combattant professionnel d’arts martiaux mixtes Olivier Aubin-Mercier, auront un deuxième enfant ensemble.

En plus d'annoncer sa grossesse, Virginie Fortin a révélé que la naissance du bébé était prévue au mois de mai prochain.