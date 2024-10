C'est LUI, le nouveau chum de Virginie Fortin!

Virginie Fortin n'est plus un coeur à prendre!

Cette semaine, à l’émission Véronique et les Fantastiques, sur les ondes de Rouge, l’humoriste et comédienne Virginie Fortin a fait une révélation qui a surpris et réjoui ses fans: elle a finalement dévoilé l’identité de son amoureux, avec qui elle partage sa vie et élève leur petite fille, Blanche, âgée d’un an.

Jusqu’à présent, Virginie avait gardé cette information bien secrète, malgré quelques rumeurs qui circulaient depuis un moment...