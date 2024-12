Virginie Fortin était très bien accompagnée sur scène

Virginie Fortin a conclu la tournée européenne de son dernier spectacle Mes sentiments.

Après avoir sillonné les routes du Québec, l’humoriste a traversé l’océan pour aller du côté européen afin de présenter son matériel.

Hier, elle a mis fin à sa tournée d’une manière mémorable, on vous dévoile les photos et vidéos plus bas dans l'article!