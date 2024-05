Pierre Houde nous présente sa fille

Le commentateur sportif a l'air bien fier de sa fille!

On doit admettre que malgré leur nom de famille, on n'avait pas fait le lien entre Pierre Houde et celle qui se fait appeler «la MD Colorée» sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on les a vus l'un à côté de l'autre à Bonsoir bonsoir!, on constate leur air de famille!

C'était d'ailleurs la première fois que le duo accordait une entrevue en même temps sur un plateau. Vous pouvez revoir le passage de Michelle Houde et son père, Pierre Houde, sur le site du talk-show.