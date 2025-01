Rachid Badouri était très bien accompagné au visionnement de Double jeu

La jeune Nayla campera Yasmina, la fille du personnage de Rachid, Adam.

Dans Double jeu, Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan interprèteront deux acteurs maghrébins dont le travail est de jouer des personnages à l’école de police. Adam et Mounir deviendront agents doubles d’une division ultra secrète, et ils auront l'occasion d'infiltrer des tonnes de milieux totalement différents.

On nous promet une comédie hilarante et parfaite pour chasser le blues de l'hiver.