En Vedette

Tapis rouge: Voyez vos stars préférées fêter la rentrée télévisuelle!

PAR :

La rentrée télévisuelle est officiellement lancée!

Sourire aux lèvres, sur leur 36, les vedettes du petit écran se sont donné rendez-vous lors de la rentrée télévisuelle de Radio-Canada. 

En direct de l’atrium de la Maison de Radio-Canada à Montréal, on a pu croiser une foule de stars, telles Véronique Cloutier, Julie Snyder, Pierre Hébert, Karine Vanasse, Karine Gonthier-Hyndman, Guy A. Lepage, Kim Lévesque-Lizotte, France Beaudoin, François Bellefeuille, Frédéric Pierre, Christine Beaulieu, Bianca Gervais, Fabien Cloutier, Suzanne Clément et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!

Mélissa Désormeaux-Poulin © Karine Paradis
Jason Roy Léveillée © Karine Paradis
Karine Gonthier-Hyndman © Karine Paradis
Karine Gonthier-Hyndman © Karine Paradis
Julie Snyder © Karine Paradis
Marie-Andrée Labbé, Geneviève Schmidt et Julie Snyder © Karine Paradis
Geneviève Schmidt © Karine Paradis
Sébastien Diaz et Bianca Gervais © Karine Paradis
Bianca Gervais © Karine Paradis
Sébastien Diaz © Karine Paradis
Véronique Cloutier © Karine Paradis
Véronique Cloutier © Karine Paradis
Christine Beaulieu © Karine Paradis
L'Oeil du cyclone © Karine Paradis
Catherine Souffront © Karine Paradis
Mani Soleymanlou, Émile Proulx-Cloutier, Kim Lévesque-Lizotte et Karine Vanasse © Karine Paradis
Irlande Côté, Karine Vanasse et Émile Proulx-Cloutier © Karine Paradis
Émile Proulx-Cloutier © Karine Paradis
Kim Lévesque-Lizotte © Karine Paradis
Mani Soleymanlou © Karine Paradis
Avant le crash © Karine Paradis
Pierre-François Legendre © Karine Paradis
Léane Labrèche-Dor © Karine Paradis
Patrice Robitaille © Karine Paradis
Catherine Trudeau © Karine Paradis
Suzanne Clément © Karine Paradis
Anglesh Major © Karine Paradis
Stéphane Rousseau © Karine Paradis
Frédéric Pierre © Karine Paradis
Emi Chicoine © Karine Paradis
François Bellefeuille © Karine Paradis
Mariana Mazza © Karine Paradis
Mariana Mazza © Karine Paradis
Marie-Thérèse Fortin © Karine Paradis
Alexandre Barrette © Karine Paradis
Pierre Hébert © Karine Paradis
Jessica Barker © Karine Paradis
Jessica Barker et Patricia Paquin © Karine Paradis
Patricia Paquin © Karine Paradis
Ludivine Reding © Karine Paradis
Normand D'Amour © Karine Paradis
Lou-Pascal Tremblay © Karine Paradis
Samantha Fins © Karine Paradis
Vincent Graton © Karine Paradis
Fabien Cloutier © Karine Paradis
Irdens Exantus © Karine Paradis
Maxime Le Flaguais © Karine Paradis
Anick Lemay © Karine Paradis
Anne-Marie Withenshaw © Karine Paradis
Jean-Nicolas Verreault © Karine Paradis
Shanti Corbeil-Gauvreau © Karine Paradis
Henri Picard © Karine Paradis
Caroline Néron © Karine Paradis
Katherine Levac © Karine Paradis
Antoine Bertrand © Karine Paradis
Sinem Kara © Karine Paradis
Sophie Desmarais © Karine Paradis
Iannicko N'doua © Karine Paradis
Catherine Proulx-Lemay © Karine Paradis
Constance Munger et Catherine Proulx-Lemay © Karine Paradis
Constance Munger © Karine Paradis
Schelby Jean-Baptiste © Karine Paradis
Ariane Castellanos © Karine Paradis
Guy A. Lepage © Karine Paradis
Mélanie Campeau et Guy A. Lepage © Karine Paradis
Bruno Marcil © Karine Paradis
Virginie Fortin © Karine Paradis
Marc Beaupré © Karine Paradis
Martine Francke © Karine Paradis
Chantal Lamarre © Karine Paradis
Jean-René Dufort © Karine Paradis
Pascale Renaud-Hébert © Karine Paradis
Geneviève Brouillette © Karine Paradis
Catherine-Anne Toupin © Karine Paradis
Bye Bye 2025 © Karine Paradis
Bye Bye 2025 © Karine Paradis
Charlotte Aubin © Karine Paradis
Émilie Bibeau © Karine Paradis
Maxim Gaudette © Karine Paradis
Korine Côté © Karine Paradis
Charles Tisseyre © Karine Paradis
Eddy King © Karine Paradis
Gaston Lepage © Karine Paradis
Robin-Joël Cool © Karine Paradis
Rebecca Makonnen © Karine Paradis
Amélie Grenier © Karine Paradis
Pitago Stop © Karine Paradis
Dany Boudreault © Karine Paradis
Sacha Charles © Karine Paradis
Olivier Gervais-Courchesne © Karine Paradis
Frank Schorpion © Karine Paradis
Patrice Michaud © Karine Paradis
Gabrielle Poulin © Karine Paradis
Mukbang © Karine Paradis
Marie-Ève Morency © Karine Paradis
Tommy Joubert © Karine Paradis
Éric Robidoux © Karine Paradis
Carinne Leduc, Éric Robidoux © Karine Paradis
Sébastien Ricard © Karine Paradis
Maude Cyr-Deschênes © Karine Paradis
MC Gilles © Karine Paradis
Léanne Désilets © Karine Paradis
Luis Oliva © Karine Paradis
Philippe Scrive © Karine Paradis
Nadine Jean © Karine Paradis
Ryan Doucette © Karine Paradis
Antigang © Karine Paradis
Tout le monde en parle © Karine Paradis
STAT © Karine Paradis
Doute raisonnable © Karine Paradis
Coeur vintage © Karine Paradis
Dumas © Karine Paradis
Temps de chien © Karine Paradis
Grimelle © Karine Paradis
Ayer's Cliff © Karine Paradis
Libre dès maintenant © Karine Paradis
11h11 © Karine Paradis
Malgré moi © Karine Paradis

