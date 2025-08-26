Tapis rouge: Voyez vos stars préférées fêter la rentrée télévisuelle!

La rentrée télévisuelle est officiellement lancée!

Sourire aux lèvres, sur leur 36, les vedettes du petit écran se sont donné rendez-vous lors de la rentrée télévisuelle de Radio-Canada.

En direct de l’atrium de la Maison de Radio-Canada à Montréal, on a pu croiser une foule de stars, telles Véronique Cloutier, Julie Snyder, Pierre Hébert, Karine Vanasse, Karine Gonthier-Hyndman, Guy A. Lepage, Kim Lévesque-Lizotte, France Beaudoin, François Bellefeuille, Frédéric Pierre, Christine Beaulieu, Bianca Gervais, Fabien Cloutier, Suzanne Clément et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!