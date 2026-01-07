Voici les 4 premiers artistes qui monteront sur la scène de Zénith

Toujours à l’animation, Véronique Cloutier donnera le coup d’envoi de cette nouvelle édition le jeudi 8 janvier, sur les ondes d’ICI Télé et en direct sur ICI Tou.tv dès 20 h.

En studio, Éléonore Lagacé, Félix-Antoine Tremblay, Élise Marquis et Normand Brathwaite agiront comme représentants des différentes générations.

Pour les prochaines semaines, la compétition accueillera Krystel Mongeau (Z), Neev (Y), Michaël Girard (X) et Francesca Gagnon (Boomers) le 16 janvier, puis Naïla Louidort (Z), Pascal Morrissette (Y), Anik Jean (X) et Joël Denis (Boomers) le 22 janvier. Le 29 janvier, ce sera au tour de Édouard Tremblay-Grenier (Z), Constant Bernard (Y), Brigitte Lafleur (X) et Marc Déry (Boomers) de monter sur scène, tandis que la soirée du 5 février réunira Daphné Létourneau (Z), Coco Belliveau (Y), Daniel Parent (X) et Michèle Richard (Boomers).