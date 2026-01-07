Voici les 4 premiers artistes qui monteront sur la scène de Zénith

Début du contenu principal.
C’est cette semaine que débute la nouvelle saison de Zénith.
Pour la grande première de cette quatrième saison, Philippe Scrive (Génération Z), Fabiola Nyrva Aladin (Génération Y), Raniah (Génération X) et Natalie Choquette (Boomers) tenteront de séduire le public, de la génération Z jusqu’aux Boomers.
Toujours à l’animation, Véronique Cloutier donnera le coup d’envoi de cette nouvelle édition le jeudi 8 janvier, sur les ondes d’ICI Télé et en direct sur ICI Tou.tv dès 20 h.
En studio, Éléonore Lagacé, Félix-Antoine Tremblay, Élise Marquis et Normand Brathwaite agiront comme représentants des différentes générations.
Pour les prochaines semaines, la compétition accueillera Krystel Mongeau (Z), Neev (Y), Michaël Girard (X) et Francesca Gagnon (Boomers) le 16 janvier, puis Naïla Louidort (Z), Pascal Morrissette (Y), Anik Jean (X) et Joël Denis (Boomers) le 22 janvier. Le 29 janvier, ce sera au tour de Édouard Tremblay-Grenier (Z), Constant Bernard (Y), Brigitte Lafleur (X) et Marc Déry (Boomers) de monter sur scène, tandis que la soirée du 5 février réunira Daphné Létourneau (Z), Coco Belliveau (Y), Daniel Parent (X) et Michèle Richard (Boomers).
Au cours des prochaines semaines, chaque artiste devra mettre en place sa stratégie pour charmer le public à travers des numéros marquants. Ils devront trouver la bonne approche pour défier les époques et les tendances, dans l’espoir d’être couronné gagnant de cette compétition musicale.