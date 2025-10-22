Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Félix-Antoine Tremblay dévoile une magnifique photo avec son bébé

PAR :

Félix-Antoine Tremblay a dévoilé une sublime et touchante photo de lui et de son bébé, lovés l’un contre l’autre en nature.

C’est sur son compte Instagram que l’animateur qu’on adore, nouvellement papa, a effectivement immortalisé un moment d’amour en noir et blanc.

Sur le cliché croqué par la photographe des stars Andréanne Gauthier on voit Félix-Antoine Tremblay avec un regard de papa lion et dans ses bras, le petit Lou qui le regarde avec amour.

Tout dans le décor, les poses simples, mais éloquentes et la douceur qui se dégage du cliché est adorable.

Doux moment du quotidien

Félix-Antoine Tremblay a aussi déposé une story des petits pieds très actifs de Lou qu’on entend gazouiller; un moment de tendresse qu’on se sent privilégiés de vivre avec lui.

Félix-Antoine Tremblay nous parle de sa paternité: «J’ai un engagement à la vie, à la mort»

Dans une récente entrevue, le nouveau papa a par ailleurs abordé son engagement le plus sérieux à vie: son rôle de père.

«Je comprends maintenant quand ma mère me disait: ‘‘T’es l’homme de ma vie, il y en aura juste un et c’est toi.’’ J’ai un engagement à la vie, à la mort, avec lui. Je me jetterais devant un train s’il fallait lui sauver la vie. Je ne ferais jamais ça pour un gars», a-t-il lancé. 

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :