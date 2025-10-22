Félix-Antoine Tremblay dévoile une magnifique photo avec son bébé

C’est sur son compte Instagram que l’animateur qu’on adore, nouvellement papa, a effectivement immortalisé un moment d’amour en noir et blanc.

Sur le cliché croqué par la photographe des stars Andréanne Gauthier on voit Félix-Antoine Tremblay avec un regard de papa lion et dans ses bras, le petit Lou qui le regarde avec amour.

Tout dans le décor, les poses simples, mais éloquentes et la douceur qui se dégage du cliché est adorable.