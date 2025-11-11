Véronique Cloutier réalise le rêve de son coiffeur, attendez de voir le résultat!

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son coiffeur Marcus, qui rêvait depuis longtemps de coiffer la populaire animatrice, on découvre l’histoire derrière la nouvelle coupe de Véro.

Elle confie avoir longuement hésité avant d’oser couper aussi court. Ce changement marquant était aussi une façon de redonner vie à ses cheveux, dont les pointes étaient très abîmées.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir les explications.