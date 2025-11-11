Véronique Cloutier réalise le rêve de son coiffeur, attendez de voir le résultat!

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier a osé un tout nouveau look!
Celle qu’on connaît pour sa chevelure mi-longue et blonde a décidé de passer un grand coup de ciseaux et de raccourcir considérablement sa crinière.
Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son coiffeur Marcus, qui rêvait depuis longtemps de coiffer la populaire animatrice, on découvre l’histoire derrière la nouvelle coupe de Véro.
Elle confie avoir longuement hésité avant d’oser couper aussi court. Ce changement marquant était aussi une façon de redonner vie à ses cheveux, dont les pointes étaient très abîmées.
Elle a gardé la surprise toute la journée avant de dévoiler sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux de Véronique et les Fantastiques.
L’animatrice a opté pour une coupe au carré, légèrement au-dessus des épaules, parfaite pour la saison froide.
Le résultat est superbe, et elle la porte à merveille!
Lundi, pour le grand retour de Véronique Cloutier à la barre de Véronique et les Fantastiques, une grande annonce a été faite: un grand spectacle aura lieu pour célébrer la 1000e émission de la populaire quotidienne de Rouge FM.
«Le 30 mars prochain, ce sera la 1000e de Véronique et les Fantastiques et, pour l’occasion, Rouge FM et KO Scène vous invitent à la Place des Arts pour le Spectacle de la 1000e», a-t-elle révélé en ondes.
Cette soirée unique proposera des performances musicales et des numéros d’humour, précédée de la traditionnelle émission de radio enregistrée en direct.
Pour l’instant, les billets sont accessibles via un lien sur la page Facebook des Fantamis, et ils seront mis en vente au grand public dès jeudi.