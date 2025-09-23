Bonne nouvelle pour Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard

Après le succès de la première saison, actuellement diffusée sur les ondes d’ICI TÉLÉ, Je t’attendrai revient déjà pour une deuxième saison!

Disponible dans les prochains jours sur VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA, cette nouvelle édition comptera huit épisodes avec des invités de marque tels que Marc Labrèche, Judi Richards, MC Gilles, Élise Guilbault et Jean-Marc Parent.