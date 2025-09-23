Bonne nouvelle pour Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard ont de quoi célébrer: leur émission Je t’attendrai revient pour une deuxième saison!
Après le succès de la première saison, actuellement diffusée sur les ondes d’ICI TÉLÉ, Je t’attendrai revient déjà pour une deuxième saison!
Disponible dans les prochains jours sur VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA, cette nouvelle édition comptera huit épisodes avec des invités de marque tels que Marc Labrèche, Judi Richards, MC Gilles, Élise Guilbault et Jean-Marc Parent.
Le concept de l’émission est entièrement tourné vers la nostalgie. À l’Espace St-Denis, Véronique et Jean-Sébastien invitent le public à un voyage plein de tendresse et d’autodérision, réunissant des personnalités autour de thèmes qui rappellent les succès, les beaux souvenirs… et les fausses bonnes idées des décennies passées.
Les huit épisodes de 42 minutes seront disponibles en ligne dès le 25 septembre 2025, à raison de deux par semaine.
