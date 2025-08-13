Christine Beaulieu nous explique pourquoi elle s’est jointe à Bon Cop, Bad Cop

Début du contenu principal.
Les amateurs des films de Bon Cop, Bad Cop ont assurément hâte de découvrir la nouvelle série qui sortira en 2026. Si Patrick Huard et Sarah-Jeanne Labrosse sont de retour dans leur rôle respectif, la comédienne Christine Beaulieu s’ajoute à la distribution. Elle y incarnera Kim, une réputée lieutenante de la Sureté du Québec. Découvrez de quelle façon on lui a offert ce rôle excitant dans la vidéo ci-dessus.
Tout part de cet appel de deux heures entre Patrick Huard qui chapeaute l’équipe d’auteurs et Anik Jean qui signe la trame sonore originale de la série: «Ils étaient très accueillants, très chaleureux. C’est vraiment deux personnes formidables avec qui je m'entends bien et avec lesquelles je suis confortable. Ça fait que j'étais plus dans la joie et je me disais: ‘’Je suis vraiment chanceuse.’’»
Durant notre entrevue sur le plateau de tournage, Anik a pris le temps de débarquer en surprise pour expliquer son choix de Christine dans le rôle de Kim: «Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit: ‘’Il faut que ce soit une femme qui a du chien, une actrice qui a du chien, qui est belle.’’ Et là, mon choix se restreignait chaque fois que je rajoutais des trucs. Et on est arrivé à Christine Beaulieu parce que c'est la plus hot pour jouer Kim.» Affirme-t-elle en faisant rougir la comédienne qui ajoute: «Ils sont accessibles, ils sont trippants. Je pense qu'on vibre sur les mêmes valeurs aussi.»
Celle qu’on retrouve également dans la série Dans l’œil du cyclone était emballée par le projet pour plusieurs raisons dont celle-ci: «Très rares sont les projets comme celui-là où on représente le Canada au complet, on ne fait jamais ça. Il faudrait vraiment le faire davantage. C’est-à-dire que là, il y a des personnages qui parlent en anglais, on les comprend. Tout le monde parle sa langue et tout le monde se comprend. On ne fait pas ça au Canada. On fait soit des projets en français, soit des projets en anglais. On ne mélange pas les langues.»
Les autochtones s’ajouteront également à l’histoire et parleront leur langue. D’ailleurs, l’équipe a tourné en Gaspésie puisque le scénario nous invite dans la communauté Gesgapegiag. Ce qui rassure la comédienne c’est qu’Anik et Patrick viennent de la Gaspésie et «ils ont des amis qui viennent de la communauté Gesgapegiag.» Ainsi, elle trouve que ça ancre davantage la série dans le réel parce qu’«ils connaissent pour vrai cette communauté-là et ils savent comment faire avec eux parce que c'est leur ami.» Mentionne-t-elle en précisant: «Ça m'a beaucoup rejoint.»
Si la chimie entre Christine et Patrick fonctionne très bien dans la vie, il en sera de même pour leur personnage, Dany et Kim. Enfin, presque: «Chaque fois qu'il a un plan débile, qui n’a pas de bon sang, il me met en colère. Il me tape sur les nerfs, autant que je l'aime parce que Kim a des sentiments amoureux aussi.» Une relation qu’elle trouve agréable à jouer: «C'est vraiment tripant parce qu’autant elle l'aime, autant il tape sur ses nerfs, autant c'est un ami aussi qu'elle respecte fait que c'est très intéressant à jouer pour une actrice.»
L'histoire derrière les six épisodes qui seront déposés sur Crave en 2026 sera captivante promet Christine: «Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. C'est complètement d'actualité, c'est une quête qui est très forte.»
Vous aimerez aussi :