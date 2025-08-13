Christine Beaulieu nous explique pourquoi elle s’est jointe à Bon Cop, Bad Cop

L’appel de Patrick et d’Anik

Tout part de cet appel de deux heures entre Patrick Huard qui chapeaute l’équipe d’auteurs et Anik Jean qui signe la trame sonore originale de la série: «Ils étaient très accueillants, très chaleureux. C’est vraiment deux personnes formidables avec qui je m'entends bien et avec lesquelles je suis confortable. Ça fait que j'étais plus dans la joie et je me disais: ‘’Je suis vraiment chanceuse.’’»

Durant notre entrevue sur le plateau de tournage, Anik a pris le temps de débarquer en surprise pour expliquer son choix de Christine dans le rôle de Kim: «Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit: ‘’Il faut que ce soit une femme qui a du chien, une actrice qui a du chien, qui est belle.’’ Et là, mon choix se restreignait chaque fois que je rajoutais des trucs. Et on est arrivé à Christine Beaulieu parce que c'est la plus hot pour jouer Kim.» Affirme-t-elle en faisant rougir la comédienne qui ajoute: «Ils sont accessibles, ils sont trippants. Je pense qu'on vibre sur les mêmes valeurs aussi.»