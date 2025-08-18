Voici ce que Véronique Cloutier chante à tue-tête à chaque reprise des tournages de L'oeil du cyclone

Véronique Cloutier a dévoilé la tradition hors du commun que l'équipe de L'œil du cyclone et elle ont, lors de la reprise des tournages.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

L'animatrice et comédienne partageait effectivement au cours du weekend des images des premiers moments en coulisses de la 6e saison, faisant le bonheur des fans qui seront ravis d’incessamment retrouver leur belle gang déjantée.

Éliane et Isabelle Gagnon (Véronique Cloutier et Christine Beaulieu) reprenaient donc du service au cours des derniers jours et en compagnie de toute l'équipe technique, ils ont entonné un air connu que tous ceux qui commencent leur journée avec Salut Bonjour reconnaîtront.

En légende, Véronique Cloutier a écrit «saison 6, ça part avec une tradition! »