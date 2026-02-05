Découvrez le nouveau projet de Valérie de Vie$ de rêve

En outre, elle souligne le travail de ses petits assistants. Smarties a été le spécialiste en supervision et encouragements. Quant à KitKat, il peut se vanter d’avoir été le responsable des pauses du moral et des décisions importantes. Les animaux sont donc des acolytes importants dans le projet! Lequel sera sacré employé du mois?

Par ailleurs, son copain Michaël Ouellette semblait aussi très heureux pour sa douce, alors qu’il a été filmé en train de danser au moment du lancement de la plateforme numérique. Valérie écrit: «Tout le monde était tanné de me voir passer mes journées à y travailler.» Gageons qu’elle aura maintenant plus de temps à consacrer à son partenaire.