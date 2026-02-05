Découvrez le nouveau projet de Valérie de Vie$ de rêve

Début du contenu principal.
La vedette de la 2e saison de Vie$ de rêve sur Crave, Valérie Daude Carrière a partagé une superbe nouvelle sur ses réseaux sociaux pour sa fidèle clientèle! La femme d’affaires est la fondatrice de la boutique de produits de beauté Browgeous. Voilà que la marque s’est offert une nouvelle mise en plis!
Sur son compte Instagram, Valérie a pris soin de déposer quelques vidéos pour témoigner sa joie envers le nouveau site Web de sa compagnie! Il n’y a pas que la participante de Vie$ de rêve qui semblait heureuse de cette nouvelle image de marque, ses petits animaux de compagnies aussi! Voyez le contenu qu’elle a publié en cliquant sur la vidéo ci-dessous.
En outre, elle souligne le travail de ses petits assistants. Smarties a été le spécialiste en supervision et encouragements. Quant à KitKat, il peut se vanter d’avoir été le responsable des pauses du moral et des décisions importantes. Les animaux sont donc des acolytes importants dans le projet! Lequel sera sacré employé du mois?
Par ailleurs, son copain Michaël Ouellette semblait aussi très heureux pour sa douce, alors qu’il a été filmé en train de danser au moment du lancement de la plateforme numérique. Valérie écrit: «Tout le monde était tanné de me voir passer mes journées à y travailler.» Gageons qu’elle aura maintenant plus de temps à consacrer à son partenaire.
En décembre dernier, lors du lancement de la 2e saison de Vie$ de rêve, on avait demandé à Valérie de nous dévoiler un produit tiré de sa trousse à maquillage qui ne coûtait pas les yeux de la tête! Elle nous avait répondu: «Entre 8 et 30$, je n’ai rien!» Peut-être que la femme fortunée n’a pas d’article abordable pour se pomponner, mais sur le site de sa compagnie Browgeous, on retrouve des tonnes de produits pour notre routine beauté qui sont franchement abordables.
Ayant quatre chiens et deux lapins, Valérie Daude Carrière promet d’offrir des produits sans ingrédient controversé et sans cruauté animale.
Vous aimerez aussi: