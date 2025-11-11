Valérie Tellos d'Avant le crash est enceinte!

Début du contenu principal.
Valérie Tellos vient d'annoncer qu'elle est enceinte!
Elle et son amoureux, Mattis Savard-Verhoeven, seront parents pour la première fois. Celle qui incarne Clara dans Avant le crash a dévoilé la grande nouvelle lors de son passage à En direct de l'univers.
Lundi soir, deux jours après l'heureuse annonce, Valérie Tellos a assisté à la première du film Où vont les âmes avec son conjoint.
Sa présence nous a permis d'admirer pour une première fois son baby bump sur le tapis rouge:
Toutes nos félicitations aux futurs parents!
Valérie Tellos et son amoureux sont ensemble depuis bientôt 10 ans. Ils se sont rencontrés à l'école de théâtre, et ils sont récemment devenus collègues au petit écran.
Nous leurs souhaitons énormément de bonheur avec leur bébé à naître.
La semaine dernière, Valérie Tellos d'Avant le crash s'est confiée sur le fait de partager l'écran avec son véritable amoureux.
Comme vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette saison, le personnage de Clara Kosinski dans la série est en couple avec Robin.
Ce dernier est campé par Mattis Savard-Verhoeven... le vrai conjoint de l'actrice depuis 9 ans!
