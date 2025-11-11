Passer au contenu principal
Valérie Tellos d'Avant le crash est enceinte!

Valérie Tellos vient d'annoncer qu'elle est enceinte!

Elle et son amoureux, Mattis Savard-Verhoeven, seront parents pour la première fois. Celle qui incarne Clara dans Avant le crash a dévoilé la grande nouvelle lors de son passage à En direct de l'univers

Lundi soir, deux jours après l'heureuse annonce, Valérie Tellos a assisté à la première du film Où vont les âmes avec son conjoint.

Sa présence nous a permis d'admirer pour une première fois son baby bump sur le tapis rouge:

© Karine Paradis

Toutes nos félicitations aux futurs parents!

Valérie Tellos et son amoureux sont ensemble depuis bientôt 10 ans. Ils se sont rencontrés à l'école de théâtre, et ils sont récemment devenus collègues au petit écran.

Nous leurs souhaitons énormément de bonheur avec leur bébé à naître.

© Karine Paradis

Valérie Tellos d'Avant le crash se confie sur le fait de jouer avec son vrai conjoint

La semaine dernière, Valérie Tellos d'Avant le crash s'est confiée sur le fait de partager l'écran avec son véritable amoureux.

Comme vous l'avez peut-être vu passer plus tôt cette saison, le personnage de Clara Kosinski dans la série est en couple avec Robin.

Ce dernier est campé par Mattis Savard-Verhoeven... le vrai conjoint de l'actrice depuis 9 ans!

Lire la suite

 

