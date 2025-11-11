Valérie Tellos d'Avant le crash est enceinte!

Valérie Tellos vient d'annoncer qu'elle est enceinte!

Elle et son amoureux, Mattis Savard-Verhoeven, seront parents pour la première fois. Celle qui incarne Clara dans Avant le crash a dévoilé la grande nouvelle lors de son passage à En direct de l'univers.

Lundi soir, deux jours après l'heureuse annonce, Valérie Tellos a assisté à la première du film Où vont les âmes avec son conjoint.

Sa présence nous a permis d'admirer pour une première fois son baby bump sur le tapis rouge: